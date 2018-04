tempo di lettura 1'

In vista della presentazione come film di chiusura a Cannes 71, ecco arrivare online una serie di immagini ufficiali di, il film che Terry Gilliam è finalmente riuscito a ultimare e che uscirà nelle sale francesi il 19 maggio.

Le riprese si sono svolte alle Isole Canarie, in Portogallo e in varie, splendide location di Castilla-La Mancha in Spagna.

Nel cast del film compariranno Adam Driver (Star Wars, Girls) e Michael Palin (Monthy Python), Olga Kurylenko (Quantum of Solace, Oblivion), Stellan Skarsgård (Melancholia, Avengers: Age of Ultron), Jonathan Pryce (che sostituisce John Hurt nei panni di Don Quixote), e l’esordiente Joana Ribeiro. Amazon Studios si occuperà della distribuzione del film, che in Francia uscirà il 19 maggio.