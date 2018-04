tempo di lettura 2'

In occasione della presentazione della Paramount Pictures alla CinemaCon di Las Vegas, il registae i protagonisti Hailee Steinfeld, John Cena e Jorge Lendeborg Jr. hanno presentato le primissime scene di, lo spin-off diin uscita a dicembre.

Ambientato nel 1987, il film è incentrato su Charlie (Steinfeld), una teenager che scopre Bumblebee, ammaccato dalle battaglie e rotto. Lo studio ha scelto di presentare il film a esercenti e stampa non con una scena d’azione, ma con una incentrata sul rapporto tra la ragazza e la sua macchina. Charlie sta riparando la sua VW quando si trasforma in Bumblebee. I due sono terrorizzati rispettivamente l’uno dall’altra, ma pian piano iniziano a fidarsi e cercano di comunicare. La ragazza si presenta e decide di chiamare il veicolo (che è muto) Bumblebee: “Sembri un piccolo calabrone, ti chiamerò così”.

“Ne nasce un rapporto che ha molto cuore,” ha spiegato la Steinfeld al pubblico in sala. “Il cinema mi ha sempre fatto sognare, è magico,” ha aggiunto il regista Travis Knight, che è anche a capo dello studio d’animazione in stop-motion LAIKA e ha diretto Kubo e la Spada Magica, nominato all’oscar. “Quando la Paramount mi ha chiesto di dirigere questo film è stato un sogno divenuto realtà. Giocavo sempre con i Transformers da piccolo, e alla LAIKA iniziamo sempre i nostri film riflettendo sui personaggi, proprio come abbiamo fatto con Bumblebee. Sarà un film ricco di esplosioni… ma anche di cuore.” Il regista ha anche affermato di voler fare un film sulla scia di pellicole Amblin come E.T. e i Goonies: tra pochi mesi scopriremo se effettivamente ce l’ha fatta.

La sinossi del film:

L’anno è il 1987, Bumblebee in fuga si nasconde in uno sfasciacarrozze in una piccola cittadina sulla costa californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), quasi diciottenne, sta cercando il suo posto nel mondo quando trova Bumblebee, rotto e segnato dalla battaglia. Quando Charlie lo risveglia, scopre rapidamente che non si tratta del classico maggiolino giallo Volksvagen…

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A produrre la pellicola Lorenzo di Bonaventura e Michael Bay, assieme a Chris Brigham, con Steven Spielberg, Brian Goldner e Mark Vahradian come produttori esecutivi.

Nel cast Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, e Grace Dzienny.

L’uscita dello spin-off, scritto da Christina Hodson, è fissata al 21 dicembre 2018.

L’ultimo capitolo della saga principale, Transformers: L’Ultimo Cavaliere, è uscito il 23 giugno 2017, il 22 in Italia. Transformers 6 è invece previsto per il 2019.

Fonte: BC | THR