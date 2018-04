tempo di lettura 2'

Durante il CinemaCon di Las Vegas la Sony Pictures ha presentato alcune scene e novità riguardo, il film d’animazione sviluppato da Phil Lord e Chris Miller che arriverà nelle sale a Natale.

Nella sequenza presentata hanno fatto la loro comparsa ben tre villain. Miles Morales si dovrà scontrare a quanto pare con la versione ultimate di Green Goblin, Kingpin e Prowler, quest’ultimo, ricordiamo, è lo zio di Miles.

Inoltre, come sappiamo, nel film apparirà anche una versione più adulta di Peter Parker, che fungerà da mentore a Miles Morales. Ebbene durante l’evento è trapelato che Peter avrà probabilmente la voce di Jake Johnson, attore visto nella serie televisiva New Girl e in Jurassic World.

Il film è incentrato sull’Uomo Ragno di Miles Morales, che nei fumetti ottiene i poteri quando un ragno geneticamente modificato proveniente dai laboratori delle Osborn Industries finisce nello zaino di suo zio Aaron Davis, un criminale incallito. Inizialmente Morales non vuole essere un supereroe, ma si sente costretto a farlo quando lo Spider-Man originale muore cercando di salvare la sua famiglia.

A doppiare morales nella versione originale vi sarà Shameik Moore, mentre Mahershala Ali sarà Aaron Davis e Brian Tyree Henry sarà Jeffierson Davis. Nel cast anche Liev Schreiber, che doppierà il villain ancora avvolto nel mistero.

Spider-Man: Into the Spider-Verse uscirà il 14 dicembre 2018 negli USA, a Natale in Italia.

FONTI: CBM, CBM