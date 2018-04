tempo di lettura 2'

Sarà più spaventoso e più intenso, quindi portatevi i pannolini per adulti.

Mentre siamo in attesa di scoprire tutti i nomi del cast di, al momento i “garantiti” paiono essere “solo” ecco l’ironico scambio social fra i due ) – dalla presentazione dei prossimi progetti Warner tenutasi alla CinemaCon di Las Vegas, il regista Andrés Muschietti ha fatto una piccola promessa agli esercenti presenti

La data d’uscita è fissata al 6 settembre 2019. La produzione dovrebbe partire a Toronto il prossimo 18 giugno e dovrebbe tenersi nei teatri di posa dei Pinewood Studios e di nuovo a Port Hope, la cittadina scelta da Andy Muschietti per dare vita a Derry.

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

Questa la sinossi ufficiale e le note di produzione: