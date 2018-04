tempo di lettura 3'

Le riprese disono iniziate da qualche tempo. Il film, la cui uscita è prevista qualche mese prima di, avrà un ruolo chiave proprio in vista di quest’ultimo crossover, e segnerà il ritorno di personaggi come(Samuel L. Jackson),(Clark Gregg),(Lee Pace) e(Djimon Hounsou), oltre che il debutto di Brie Larson nei panni dell’iconica eroina.

Durante gli eventi promozionali di Avengers: Infinity War, ComicBook.com ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere proprio con Clark Gregg e di discutere con lui proprio del ritorno dell’agente Coulson sul grande schermo (attualmente, dopo la “finta morte” di The Avengers è presenza fissa in TV con Agents of S.H.I.E.L.D.).

È stata una divertente chiamata da parte dei miei amici dell’Universo Cinematografico, che normalmente incontro a eventi mondani come questo, in cui mi hanno detto “Sai, abbiamo in mente un nuovo lavoro per te, ma è ambientato negli anni ’90. Puoi andare a fare un po’ di palestra?”. Io ho risposto che “Sì, posso farlo, non vi preoccupate, ma non esiste una palestra che mi possa far tornare indietro nel tempo e farmi apparire giovane come nei novanta!”. Ma mi hanno rassicurato “Beh, per quello non ti devi preoccupare, abbiamo lavorato un po’ su alcune tecnologie, possiamo levarti qualche annetto di dosso!”.

Quanto alla possibilità di un ritorno in un film dell’Universo Cinematografico Marvel ambientato in epoca contemporanea (ricordiamo che gli Avengers sono ancora ignari del fatto che Coulson è vivo) spiega:

Non so, si tratta di informazioni conosciute da chi ha una busta paga più sostanziosa della mia. Io compaio quando e dove mi dicono di farlo. E se arriverà il giorno in cui dovrò smettere d’interpretare l’agente Coulson, gli darò un addio colmo di gratitudine perché è stato un viaggio incredibile. Ma se c’è una cosa che ho imparato è il riuscire a essere riconoscente di quello che ho oggi e il cercare di tirare fuori il meglio da tutto ciò.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Scritto e diretto dai registi/sceneggiatori Anna Boden and Ryan Fleck (Mississippi Grind e Half Nelson), il film arriverà nelle sale italiane il 6 marzo 2019.

La sceneggiatura è stata scritta da una squadra stellare di sceneggiatori affermati, tra cui Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (l’imminente First Man, il film Marvel Studios Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, l’imminente Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Il film è interpretato dall’attrice premiata con l’Academy Award® Brie Larson (Room, Kong: Skull Island), Samuel L. Jackson (il film Marvel Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).

La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.