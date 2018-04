tempo di lettura 1'

Un curioso inconveniente è avvenuto in un cinema di Innaloo, nell’Australia dell’Ovest.

Il Sidney Morning Herald scrive che lo scorso 25 aprile una proiezione di Peter Rabbit, il nuovo film per famiglie della Sony arrivato nelle nostre sale il 22 marzo 2018, è stata preceduta per errore dal trailer di Hereditary, horror scritto e diretto da Ari Aster con protagonista Tony Collette osannato allo scorso Sundance Film Festival.

Una donna presente in platea è stata raggiunta dal quotidiano e ha raccontato che:

È stato terribile. Si è capito subito che non si trattava di qualcosa di adatto ai bambini. I genitori hanno iniziato a gridare al proiezionista, a coprire gli occhi e le orecchie dei propri figli. Alcuni sono andati a cercare qualcuno dello staff che è rimasto sopraffatto. Alcuni sono scappati via dal cinema coi bambini.

La struttura ha poi interrotto la proiezione e offerto un biglietto gratuito ai presenti per scusarsi dell’accaduto mentre un portavoce della Event Hospitality & Entertainment Limited, proprietaria della sala del circuito Event Cinema dove è successo il tutto, ha dichiarato che “L’indagine interna è partita subito per evitare il ripetersi di situazioni come questa in futuro”.

Quanto al trailer incriminato, potete vederlo qua sotto: