Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato con cui Sky e Mediaset annunciano ufficialmente l’entrata in vigore, a partire da oggi, dell’accordo secondo cui i canali di Mediaset Premium verranno resi disponibili agli abbonati Sky via satellite con pacchetto Sky Cinema e Sky HD attivo. Al momento sono stati inclusi cinque canali dedicati al cinema: Premium Cinema (313), Premium Cinema + 24 (314), Premium Cinema Energy (315), Premium Cinema Emotion (316), Premium Cinema Comedy (317).

Nei prossimi mesi si aggiungeranno anche i quattro canali televisivi dedicati alle serie.

OLTRE 3.000 FILM ALL’ANNO DI OGNI GENERE, ANCORA PIÙ PRIME VISIONI, IL MEGLIO DELLE GRANDI MAJOR CON I FILM CAMPIONI D’INCASSO E IL MEGLIO DEL CINEMA ITALIANO

Nei prossimi mesi in arrivo su Sky anche i canali Premium di Serie TV e i migliori contenuti saranno disponibili anche su Sky On Demand

Milano, 27 aprile 2018. In virtù del duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset annunciato lo scorso 30 marzo, da oggi i 5 canali di cinema finora disponibili solo su Mediaset Premium sono visibili, senza costi aggiuntivi, a tutti gli abbonati Sky via satellite con pacchetto Sky Cinema e servizio Sky HD attivo.

Si arricchisce così l’offerta Cinema di Sky, che propone una scelta di grandi film mai così completa: ai 12 canali di Sky Cinema si aggiungono infatti i 5 canali Premium Cinema tutti in HD. Oltre 3.000 film all’anno di ogni genere, ancora più prime visioni, le pellicole firmate dai migliori registi, con le grandi star di Hollywood e non solo. Su Sky, il meglio delle grandi major cinematografiche con i film campioni d’incasso e più attesi della stagione, le grandi saghe (come quella delle Principesse Disney, con un canale dedicato in onda fino al 6 maggio) e il meglio del cinema italiano.

Tutti i clienti Sky via satellite con Sky Cinema e Sky HD possono da oggi accedere anche a Premium Cinema (canale 313) e Premium Cinema +24 (canale 314), con ancora più anteprime e blockbuster hollywoodiani, PremiumCinema Energy (canale 315), dedicato al cinema d’azione, al brivido e all’horror, Premium Cinema Emotion (canale 316), con le commedie romantiche e le storie più emozionanti, Premium Cinema Comedy (canale 317),interamente dedicato alla commedia e al divertimento, dai cult italiani ai film comici di maggior successo.

Nelle prossime settimane sui canali Sky Cinema da non perdere le prime tv di film come Il premio, Baby driver – Il genio della fuga, Alien: Covenant, Emoji – Accendi le emozioni, Sono tornato, Overdrive, Blade Runner 2049,Cars 3, The War – Il pianeta delle scimmie, Codice Unlocked – Londra sotto attacco e Quando un padre.

A questi titoli si aggiungono le anteprime che Premium Cinema proporrà nel mese di maggio, come La legge della notte, Kong: Skull Island, Atomica bionda, Cattivissimo Me 3 e Moglie e marito.

Nei prossimi mesi in arrivo su Sky anche i 4 canali di serie TV di Mediaset Premium e i migliori contenuti saranno disponibili anche in modalità non lineare su Sky On Demand.