In una delle sue ultime interviste,ha confermato di aver scambiato alcune parole con, sul set di, parlando dell’Universo Cinematografico DC e delle possibilità di vedere realizzato un ipotetico sequel de

Come rivelato dal regista:

Henry Cavill sa come [un ipotetico sequel] potrebbe essere. Abbiamo passato del tempo insieme sul set, Henry ovviamente è un grandissimo fan di Superman. […] Mi ha parlato del suo approccio al personaggio, ho pensato immediatamente che fosse fantastico.

Ad ogni modo, in merito alla alla disponibilità mostrata da McQuarrie a lavorare su un ipotetico sequel del film di Zack Snyder, il regista ha puntualizzato:

Se vi riferite a Twitter, quando mi hanno chiesto “Lo faresti?” ho semplicemente risposto “Sanno dove trovarmi”. Ma al momento nessuno mi ha chiesto di fare nulla. Chissà!

Quanto al sequel dell’Uomo d’Acciaio, a oggi il progetto vive di indiscrezioni e speculazioni, ma non di conferme. Si è parlato più volte anche di un interesse da parte di Matthew Vaughn, ma al momento il film non è in cantiere. Il prossimo film DC in uscita è Aquaman, diretto da James Wan.

