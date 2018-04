tempo di lettura 2'

Beh, ho fatto Sing e Kubo e la Spada Magica, ma a parte quello mi dico spesso “C’è qualcos’altro che abbia fatto che è adatto ai miei figli?“. Ci sono dei [cinefumetti] che ho rifiutato. Quando sono usciti al cinema la gente mi ha detto “Come sarebbe a dire che hai rifiutato? E perché mai?”. Generalmente rispondo loro “Farò qualcosa di simile, prima o poi.”

In una delle sue ultime intervisteha dichiarato di avere avuto spesso l’occasione di prendere parte a un cinefumetto ma di non aver mai trovato uno script che lo convincesse in pieno. L’attore ha tuttavia da poco visto e apprezzato, e non ha escluso – in futuro – un suo eventuale coinvolgimento in un cinecomic.

Oggi, l’attore si è detto ancora aperto all’idea di prendere parte a un cinecomic. I Marvel Studios avevano preso in considerazione McConaughey per il ruolo di Ego in Guardiani della Galassia Vol. 2, ruolo che l’attore ha rifiutato per prendere parte all’adattamento cinematografico de La Torre Nera. In merito al rifiuto del ruolo nel film di James Gunn l’attore ha dichiarato:

Amo Guardiani della Galassia, ma [ingaggiare me] mi sembrava una mossa del tipo “Il primo ha avuto successo e ora abbiamo spazio per una parte colorita da affidare a un attore di grido”. […] La Torre Nera invece aveva uno script redatto molto bene, mi piaceva il regista e il suo approccio, e amavo l’idea di poter dare vita all’Uomo in Nero del libro di Stephen King!

L’attore ha inoltre rivelato che, nel 2015, ha esaminato gli script di alcuni film sia della Marvel che della DC:

Nessuno di quegli script era adatto a me, ma certamente sono ancora aperto all’idea.

Fonte: CB