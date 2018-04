tempo di lettura 2'

Al panel della 20th Century Fox presso il CinemaCon è stato mostrato un primo trailer didi

La descrizione di quanto visto a Las Vegas è da poco giunta online.

All’inizio vediamo dei bambini che, la notte di Halloween, vanno in giro per le strade di una cittadina bussando alle porte e chiedendo dei dolcetti. La scena si sposta poi all’interno di una casa dove vediamo un ragazzo – interpretato da Jacob Tremblay – che trova una scatola davanti alla porta d’ingresso. Aprendola, vi trova un elmetto da Predator e altri artefatti alieni. Armeggiando con i vari oggetti appena rinvenuti preme un pulsante e attiva accidentalmente un radiofaro che risveglia una nave aliena nello spazio. A quel punto, le scene del ragazzo che gioca con quanto trovato nella scatola si incrociano con le immagini della nave che fa rotta verso la terra fino a schiantarsi al suolo. Poco dopo vediamo il personaggio di Boyd Holbrook che viene interrogato e al quale viene chiesto cosa abbia effettivamente visto. Vediamo poi Sterling K. Brown che sembra certo di aver visto una nave aliena. Holbrook scherza asserendo di sentirsi un alieno sul suo stesso pianeta. Poco dopo viene mostrato un inseguimento nella foresta e una sparatoria. Vediamo Predator solo alcuni istanti. Appare inoltre Olivia Munn, che spiega che questa specie si sposta di pianeta in pianeta per incrociare e ricombinare il proprio DNA con quello delle civiltà che sottomette. Il tutto si chiude con Olivia Munn che spara ad alcuni alieni. Il personaggio di Sterling K. Brown le chiede “Sei brava con le armi, dove hai imparato?“. Lei replica “In America“.

Ecco la sinossi ufficiale:

Dallo spazio profondo ai sobborghi di una piccola città, la caccia arriva vicino a noi nell’esplosiva reinvenzione della serie di Predator. Ora, i cacciatori più agguerriti dell’universo sono più forti, più scaltri e più letali che mai, geneticamente modificati con il DNA di altre specie. Quando un ragazzo provoca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, solo un gruppo di ex soldati e un insegnante di scienze insoddisfatto dalla vita possono impedire la fine della razza umana.

Il film di Black arriverà nelle sale americane il 14 settembre del 2018.

Scritto da Black assieme a Fred Dekker, il film vede nel cast Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Jake Busey, Olivia Munn (X-Men: Apocalisse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room), Alfie Allen (Game of Thrones) e Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us).

Fonte: Geektyrant