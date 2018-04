tempo di lettura 1'

Continua il mistero intorno al prossimo film di: sarà il remake di il biopic di Leonard Bernstein come suggerivano alcune indiscrezioni solo qualche settimana fa?

Il casting call lanciato oggi dalla Twentieth Century Fox lascia immaginare che la scelta sia caduta proprio sul nuovo adattamento del celebre musical. Lo studio infatti sta cercando a New York City degli attori di origini sudamericane per le parti di Maria, Anita, Bernardo e attori di origini caucasiche per quelli di Tony e Riff, tutti in età tra i 15 e i 25 anni, che siano in grado di cantare e abbiano una forte esperienza nella danza.

Il casting si terrà anche a Orlando, Florida, il 5 maggio.

Scritto da Tony Kushner, il film di Spielberg sarà un nuovo adattamento del musical del 1957 scritto da Arthur Laurents e Stephen Sondheim con musiche di Leonard Bernstein. Ricordiamo che nel 1961 uscì al cinema un adattamento diretto da Robert Wise che ottenne dieci Oscar, incluso miglior film.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: CS