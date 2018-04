Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il logo del nuovo film della saga di, apparso al CinemaCon di Las Vegas, riporta come dicitura semplicemente “” senza alcun riferimento ai mutanti.

A livello grafico, come potete vedere nelle immagini sottostanti, il richiamo al franchise sarebbe “sopravvissuto” nella X finale del titolo. È dunque, probabile, anche se non ancora certo, che il titolo del nuovo capitolo della saga possa richiamare solamente Fenice Nera senza essere preceduto da “X-Men”.

A oggi, l’ultimo capitolo del franchise a essere uscito al cinema è X-Men: Apocalisse, diretto da Bryan Singer. Il nuovo film dovrebbe invece arrivare sul grande schermo il 14 febbraio del 2019.

Further proof X-Men was dropped from the title. Was handed out while leaving the panel #Fox #CinemaCon pic.twitter.com/wVOiS7TdeZ

— Caleb Williams (@KnightGambit) 26 aprile 2018