Qualche giorno fa la New Line Cinema ha fissato al 3 luglio 2019 l’uscita di un nuovo film della saga di. Oggi The Hollywood Reporter svela di che film si tratta: sarà il terzo

Gary Dauberman, sceneggiatore dei film di Annabelle, questa volta farà anche il suo debutto come regista. Alla produzione, come sempre, la Atomic Monster di James Wan e la Peter Safran Co.

Vi ricordiamo che Annabelle, diretto da John R. Leonetti, ha incassato 257 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di soli 6.5 milioni di dollari, mentre Annabelle: Creation, diretto da David F. Sandberg, ne ha incassati 306 in tutto il mondo contro un budget di 15. Dabuerman ha scritto anche The Nun, nuovo spin-off in uscita il 7 settembre, oltre a It e It: Capitolo 2.