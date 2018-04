Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Un nuovo Royal Baby è arrivato!ha presentato al mondo pochi giorni fa il Principedall’ospedale St. Mary sfoggiando un elegante abito rosso con rifiniture in pizzo sulla parte del collo firmato Jenny Packham.

Tuttavia, se qualcuno ha subito fatto un parallelismo con la principessa Diana e la sua prima uscita in pubblico con in braccio il principe Harry nel 1983, alcuni utenti di Twitter hanno notato qualcosa di ancora più “strano”. L’abito di Kate infatti ricorda moltissimo anche quello indossato da Mia Farrow in Rosemary’s Baby, cult del 1968 diretto da Roman Polanski.

Tuttavia questa non è la prima volta che la Duchessa di Cambridge genera un parallelismo involontario con il film di Polanski. Nel 2015 infatti durante il battesimo della Principessa Charlotte Kate aveva deciso di varcare le porte della chiesa spingendo una carrozzina in stile rétro che ricordava moltissimo quella della locandina di Rosemary’s Baby.

Qui di seguito trovate le immagini degli outfit a confronto.

Kate Middleton rocking the same dress as Rosemary from Rosemary’s Baby is definitely not discomforting at all… pic.twitter.com/OhzpTA6rjH

— Chris Wilson (@CrisMovieCorner) 27 aprile 2018