tempo di lettura 1'

A poche settimane dall’inizio delle riprese, continua il casting di, sequel del fortunato film Disney del 2014.

Variety annuncia che Michelle Pfeiffer, che vedremo tra pochi mesi in Ant-Man and the Wasp e che proprio domani compie 60 anni, è in trattative per entrare nel cast nei panni della Regina.

Nel caso le trattative andassero a buon fine, l’attrice affiancherebbe Angelina Jolie (Maleficent), Elle Fanning (Aurora), Ed Skrein (il villain).

Scritto ancora una volta da Linda Woolverton, e poi rimaneggiato da Jez Butterworth, il film verrà diretto da Joachim Rønning, il 50% del duo registico norvegese (l’altro è Espen Sandberg) responsabile dell’ultimo capitolo della saga di Pirati dei Caraibi.

A produrre Maleficent 2 sarà Joe Roth, già produttore del primo capitolo che ha incassato, a livello globale, oltre 758 milioni di dollari.