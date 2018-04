tempo di lettura 1'

è morto mercoledì a Vancouver a 98 anni.

Nominato all’Oscar per Il Giro del Mondo in 80 Giorni (vincitore di cinque statuette), Anderson ha avuto una lunghissima e prolifica carriera anche e soprattutto nel cinema di genere. Lo si ricorda anche per pellicole come I Guastatori delle Dighe (1955), spesso citato come ispirazione per la scena clou di Star Wars, Fuoco sullo Yangtse (1957), I Giganti del Mare (1959), Operazione Crossbow (1965), Quiller Memorandum (1966), e classici della fantascienza come La Fuga di Logan (1976) e la miniserie Cronache Marziane (1980).

Negli anni ha lavorato con star come Michael Redgrave, Alec Guinness, Peter Ustinov, Richard Todd, Laurence Olivier e David Niven.

Adesso è Franco Zeffirelli (95) la persona vivente più anziana nominata all’Oscar come miglior regista.

Fonte: THR