Un’imitazione di Harrison Ford sarebbe stata un po’ come uno sketch del Saturday Night Live. Volevamo qualcuno che potesse evocare lo spirito dell’iconica performance [di Ford] che tutti ricordiamo, portando tuttavia qualcosa di nuovo e di fresco nel personaggio. Abbiamo parlato un po’ con Chris Pine, che ha reinterpretato il Capitano Kirk [in Star Trek] adottando un approccio personale ma rievocando le vibrazioni del personaggio. Ci siamo accorti che Alden era in grado di fare la stessa cosa con Han Solo.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.