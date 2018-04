tempo di lettura 2'

Alla finece l’ha fatta. I risultati definitivi arriveranno lunedì sera, ma le proiezioni parlano chiaro: dopo aver sfiorato il record del maggiore incasso di sempre nel primo giorno di programmazione venerdì, il film dei Marvel Studios ha incassato la bellezza di 250 milioni di dollari nel primo weekend (i dati della domenica sono stime) battendo(248 milioni di dollari) e ottenendo il miglior weekend d’esordio di tutti i tempi – ovviamente senza considerare l’inflazione.

Ma la Disney può brindare per un altro record: con 630 milioni di dollari in tutto il mondo, il film ha stracciato il record di Fast & Furious 8 (541.9 milioni) per il miglior weekend d’esordio globale, e con un margine di quasi 100 milioni, calcolando peraltro che in Cina la pellicola arriverà l’11 maggio.

Tornando agli Stati Uniti, Avengers ha raccolto 106 milioni di dollari venerdì (secondo miglior esordio di sempre), 83 milioni sabato (miglior sabato di tutti i tempi) e si stima che oggi incasserà 61 milioni di dollari (miglior domenica di tutti i tempi). Fuori dagli USA, i 380 milioni di dollari raccolti rappresentano il secondo miglior debutto internazionale di sempre (dopo i 443 milioni di Fast & Furious 8 che includevano peraltro 185 milioni in Cina, la differenza per il record globale l’ha fatta sostanzialmente l’esordio in patria), stabilendo record storici in Corea del Sud, India, Filippine, Indonesia, Tailandia, Malesia, Messico, Brasile, Peru, Cile, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Sud Africa, Turchia. Nel Regno Unito il film ha incassato 42.2 milioni di dollari, seguito dalla Corea del Sud (39.2 milioni) e dal Messico (25.1 milioni).

Ad oggi, l’Universo Cinematografico Marvel ha raccolto 15.4 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Passando al resto della classifica, A Quiet Place scende al secondo posto con 10.6 milioni di dollari e un totale di ben 148 milioni di dollari (ne è costati 17). Segue I Feel Pretty, che incassa 8.1 milioni e sale a 29.5 milioni complessivi. Quarta posizione per Rampage, con 7.1 milioni di dollari e 77.9 milioni complessivi.

Al quinto posto, incredibile ma vero, risale Black Panther con 4.3 milioni di dollari e il minor calo della top-ten: il film dei Marvel Studios arriva così a 688 milioni di dollari e un totale di 1.3 miliardi nel mondo.

Sesta posizione per Super Troopers 2, con 3.6 milioni di dollari e 22 milioni complessivi, seguito da Truth or Dare (3.2 milioni, 35 milioni complessivi), Blockers (2.9 milioni, 53 milioni complessivi) e Ready Player One (2.4 milioni, 130 milioni complessivi). Chiude la top-ten Traffik con 1.6 milioni e 6.7 milioni complessivi.

Continueremo ad aggiornarvi nei prossimi giorni con i dati di Avengers: Infinity War!