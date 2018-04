tempo di lettura 2'

Nel 2020 alle porte di Nagoya (nella nella prefettura di Aichi), in Giappone aprirà i battenti un parco a tema ispirato interamente alle opere di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli.

L’area, che sorgerà principalmente nell’area utilizzata per l’Esposizione Universale del 2005, ospiterà varie aree in cui i visitatori potranno completamente immergersi nella natura e in strutture architettoniche ispirate ad iconici titoli come Il Mio Vicino Totoro, Il Castello Errante di Howl, Kiki Consegne a Domicilio e molti altri lungometraggi animati.

Qui di seguito potete ammirare i primi concept del parco:

FONTE: IndieWire