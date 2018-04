tempo di lettura 2'

Vulture ha incontrato i registi e gli sceneggiatori di, ora nei cinema di tutto il mondo.

Sulle motivazioni di Thanos e sulle differenze rispetto ai fumetti (in cui il Titano Folle è invaghito di Morte e compie tutti i suoi atti per compiacerla), nell’articolo si legge:

“È nostra responsabilità portare avanti la storia così come è stata impostata” ha spiegato Anthony Russo. “Bisogna trascorrere due ore e mezza con tutti questi personaggi, perciò aggiungere un personaggio con cui il pubblico non ha alcun rapporto, spiegarne il passato, far interessare il pubblico a quel personaggio, e far vedere che Thanos ne è attratto, rendere quel personaggio interessante per gli altri personaggi….“. Russo si ferma e scuote la testa. “E poi avrebbe creato un altro livello esistenziale, un piano su cui l’UCM non è ancora arrivato” ha poi aggiunto Stephen McFeely, che ha scritto il film assieme a Christopher Markus. “Abbiamo già visto personaggi metafisici?“.

La soluzione è stata quindi insistere sulla convinzione di Thanos nell’equilibrio dell’universo e sfruttare il suo rapporto con Gamora, un personaggio che il pubblico conosce bene:

Se consideriamo che ha un rapporto con Gamora molto importante di cui già si è parlato in due film, la cosa è di grande valore per noi. Focalizzarsi su quel rapporto, piuttosto che sull’ossessione per la morte, umanizza Thanos e lo rende più vicino al pubblico.

