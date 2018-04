Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È un pomeriggio romano di fine febbraio e mi trovo nella hall di un albergo nei pressi diad aspettare d’intervistare. In sostanza uno dei registi più amati e dallo stile più riconoscibile fra quelli attivi oggigiorno e mezza famiglia Coppola.

Come direbbero ironicamente gli americani “No Big Deal”.

L’attesa diventa, improvvisamente, anche più surreale nel momento in cui avverto, proprio accanto a me, una presenza, una macchia di colore che colpisce la mia visione periferica attirando poi la totalità della mia attenzione e del mio sguardo. A 20 centrimetri da me si è palesato Bill Murray con addosso una camiciona hawaiana che puoi indossare con stile e nonchalance solo se sei Bill Murray.

Nonostante il lavoro che faccio, resto un attimo spiazzato tipo “Homer quando becca Apu che tradisce Manjula”.

Purtroppo lui non parteciperà all’attività stampa, ma gli sarà eternamente grato per avermi donato attimi da Twilight Zone.

Lo stupore viene interrotto dal ritorno alla realtà: il collega che era entrato prima di me per l’intervista esce dalla saletta perché il tempo a sua disposizione è terminato ed è arrivato il mio turno.

Mentre mi avvicino all’uscio Wes Anderson viene verso di me.

“Ciao, piacere, sono Wes Anderson”

“Ciao, sono Andrea”

“Sei qui per l’intervista? Intanto comincia pure con gli altri, torno fra due minuti”

Faccio come dice lui e mi accomodo sulla poltroncina davanti a quelle dove trovo, ad aspettarmi, il figlio e il nipote di un certo Francis Ford Coppola.

Ciao Roman, ciao Jason… o posso chiamarti Francesco?

JS: Oh, sì, è il mio secondo nome!

Beh, prima di tutto complimenti per il film. Mentre aspettiamo che torni Wes la classica domanda di rito: vi state godendo queste giornate italiane?

RC: Oh, assolutamente sì, poi per quel che riguarda L’Isola dei Cani è stato in parte scritto proprio mentre stavamo in Italia, in Toscana. Torniamo sempre con piacere da queste parti, una questione di radici.

Chi ha avuto l’idea per L’Isola dei Cani?

JS: [ridacchiando] Ovviamente io. È una mia idea. È tutto merito mio.

RC: [osserva il cugino sorridendo] Di base lavoriamo insieme, come un team e quando qualcuno ha un’idea che ritiene valida la condivide con gli altri, sia che parta da Wes, da me o da Jason. In questo caso, il concept iniziale è nato da Wes, che desiderava raccontare questa storia con dei cani come protagonisti ambientata in una discarica. Poi dopo ci siamo triggerati letteralmente con l’idea di Wes di ambientarla in Giappone, di darle questa impronta quasi fantascientifica. Per il resto si tratta di un processo di elaborazione che va attraverso varie fasi, principalmente di discussione. Sai nel mondo del cinema ognuno ha un suo modo specifico di approcciarsi a un film. Per quel che riguarda noi tre, non stiamo a studiare la struttura, le grandi idee attorno alle quali far ruotare tutto. Non proseguiamo seguendo una strada fatta di consapevolezza organizzata, del “facciamo questo per arrivare a quello”. Lasciamo che tutto si sviluppi da sé e dalle nostre chiacchiere.

Un vero e proprio sforzo creativo di gruppo. Se non ricordo male, ai tempi in cui stavate lavorando a Moonrise Kingdom, Wes “era rimasto bloccato a pagina dieci” e siete stati voi a dargli gli input giusti per rimuovere il blocco, per fargli capire perché un determinato personaggio faceva quella data cosa… Quindi qua è avvenuto qualcosa di simile, ma con un prologo differente?

RC: È sempre un po’ differente dalla volta che l’ha preceduto. Anche perché ognuno di noi ragiona in maniera diversa, io sono più orientato verso i “perché” dei personaggi, sia che si tratti de L’Isola dei Cani, di Moonrise o Darjeeling, Jason è più fantasioso, abile nell’elaborare delle sorprese narrative particolarmente felici e giocose. Ognuno di noi è bravo in una data cosa, ma non è che procediamo per compartimenti stagni. Wes poi tiene sempre nota di tutto quello che ci diciamo durante le nostre chiacchierate e lo elabora.

JS: Sai, per me Wes è quella persona che è testimone di una cosa e la capisce subito, al volo, aggiungendoci poi del suo. Come con Un Treno per Darjeeling dove avevo pensato a questa storia su questi tre tizi che si ritrovano in un altro paese.

Entra il cameriere col Tè nero che aveva chiesto Jason Schwartzman.

JS: Oh, sì grazie mille, l’avevo chiesto io, lascia pure tutto il miele, ce ne metto un sacco. Non è inusuale che noi si lavori cronologicamente alla storia, come se facessimo lo stesso viaggio dei nostri personaggi. Abbiamo scoperto lungo la strada che Chief e Spot erano fratelli. Lo abbiamo realizzato insieme a loro praticamente, è una trovata che non c’era all’inizio. Come ti diceva prima Roman, ognuno di noi è più votato a un determinato aspetto della fase creativa, ma non seguiamo nessuna bozza stabilita in precedenza.

Mi ricordo, avrò avuto sì e no dodici anni, di aver letto un’intervista a tuo padre Francis quando il suo Dracula stava per uscire nei cinema in cui parlava del ruolo fondamentale che avevi avuto sugli effetti speciali del film visto che sei un grande amante di tutti quegli espedienti cinematografici “d’altri tempi” per così dire.

La porta si apre, entra Wes Aderson e Jason prende parola:

JS: E così, dopo aver passato ben quattro anni a lavorare tutto da solo a questo film poi è arrivato Wes a prendersi tutti i meriti.

RC: Ma se ho riscritto tutto quello che avevi buttato su carta!

WA: [sorridendo] Bene, direi che possiamo riprendere da dove ti hanno interrotto quando hanno visto che stavo rientrando, anzi di cosa avete parlato finora?

Principalmente del concept alla base di L’Isola dei Cani, di come si è sviluppato, e di come sono le vostre dinamiche di lavoro. Quando sei entrato stavo chiedendo a Roman delle sue conoscenze pratiche e “artigianali” in materia di effetti speciali e di come collaborate quando avete a che fare con un film come questo che è appunto fatto in stop motion. Qualcosa di estremamente pratico, tangibile.

RC: Ma sai, per questo ho contribuito davvero poco da quel punto di vista…

WA: È sempre interessante vedere quali sono le riprese fatte da Roman nei miei film. Ad esempio ha lavorato lui ad alcune riprese di Le avventure acquatiche di Steve Zissou…

JS: Forse ho un’idea di quale possa essere una delle scene che ha girato Roman.

WA: A quale ti riferisci?

JS: Quella dell’elicottero che precipita.

RC: Sì, è vero, con l’inquadratura dei piedi. Sì, anche per Dajeeling e Grand Budapest Hotel ho fatto qualcosa per la parte relativa alle riprese, ma qua non ho fatto davvero nulla.