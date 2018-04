Lunedì dalle 15.00 alle 22.00.

Martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 22.00.

Venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 23.00.

L’ultimo ingresso è previsto un’ora prima della chiusura della Mostra. L’accesso in seguito non è permesso. Questi orari possono essere modificati nei giorni festivi o periodi di vacanza.

Costo dei biglietti [esclusi i diritti di prevendita]

Dal Lunedì al Giovedì (Festivi esclusi)

ADULTI (dai 13 anni compiuti): 17,00 €

BAMBINI (dai 4 ai 12 anni compiuti): 15,00 €

FAMILY PACK (2 adulti + 2 bambini o 1 adulto + 3 bambini* | * bambini 4-12 anni compiuti): 50,00 € RIDOTTO Card Musei Lombardia Milano e dipendenti del Comune di Milano (con badge nominale): 15,00 €

Venerdì, Sabato, Domenica e Festivi

ADULTI (dai 13 anni compiuti): 19,00 €

BAMBINI (dai 4 ai 12 anni compiuti): 16,00 €

FAMILY PACK (2 adulti + 2 bambini o 1 adulto + 3 bambini* | (* bambini 4-12 anni compiuti): 60,00 € RIDOTTO Card Musei Lombardia Milano e dipendenti del Comune di Milano (con badge nominale): 16,00 €

GRUPPI [Non disponibili nei seguenti giorni: Venerdì, Sabato, Domenica, Festivi] Gruppi di almeno 10 persone: 20%** di sconto: 13,60 €

Gruppi di almeno 50 persone: 25%** di sconto: 12,75 €

SCUOLE (minimo 20 PERSONE)*: 10,00 €

*Il prezzo per le Scuole è valido dal Lunedì al Giovedì. 1 ingresso gratuito ogni 20 persone | **Lo sconto sui Gruppi viene applicato rispetto al biglietto intero Adulti.

ETÀ MINIMA

Non c’è un’età minima per visitare la mostra. I bambini di età pari o inferiore a 3 anni entrano gratis ma è necessario richiedere un biglietto gratuito al botteghino. Dai 4 ai 12 anni i bambini possono accedere alla mostra con un biglietto a prezzo ridotto. I bambini fino a 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.

DISABILI

Tutta l’area della mostra è in piano, quindi accessibile per le persone diversamente abili deambulanti e non. E’ disponibile un biglietto (valido per tutti i giorni in calendario) chiamato “Disabile + accompagnatore”. Con questo biglietto disabile ed accompagnatore potranno accedere alla mostra. IMPORTANTE: il disabile dovrà mostrare tesserino o certificato attestante la disabilità insieme al biglietto.

Le audioguide sono disponibili a parte. Per maggiori informazioni: www.harrypotterexhibition.it