tempo di lettura 1'

Come rivelato in esclusiva dall’Hollywood Reporter,è attualmente al lavoro nella progettazione di, thriller ambientato nel corso della seconda guerra mondiale, con l’idea di curarne la regia.

Lo script del progetto è curato da Rosalind Ross ed è tratto dal libro Hell From the Heavens: The Epic Story of the USS Laffey and World War II’s Greatest Kamikaze Attack di John Wukovits.

Non è ancora chiaro, tuttavia, che genere di tempistica sia prevista per l’inizio dei lavori di produzione. Gibson, lo ricordiamo, è anche in trattative per un ruolo in The Six Billion Dollar Man, le cui riprese dovrebbero svolgersi dai mesi estivi fino almeno all’inizio dell’autunno.

L’ultimo film da regista di Gibson è La Battaglia di Hacksaw Ridge, uscito nel 2016.

Fonte: Hollywood Reporter