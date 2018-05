tempo di lettura 2'

Il prossimo Episodio della saga principale dipotrebbe presentare al pubblico nuovi volti da affiancare ai protagonisti già noti. Una delle ultime note di casing riporta che la produzione è alla ricerca di un’attrice per un nuovo personaggio che porta il nome di Caro. Secondo That Hashtag Show, Nina Gold, direttrice del casting, sarebbe attualmente alla ricerca di una giovane donna per il ruolo, che dovrebbe avere un’importanza centrale nella vicenda narrata nel film di

Il personaggio presenterebbe una naturalezza accattivante, avrebbe dei modi di fare particolarmente schietti e una grande abilità nel risolvere problemi in breve tempo, grazie anche a una forte volontà accompagnata da buon carattere e senso dell’umorismo.

Alcune speculazioni, non ancora confermate, vedono il personaggio di Caro come parte della Resistenza. Non sappiamo, tuttavia, come si svolgeranno le vicende del prossimo Star Wars. Certo è che le forze di coloro che si oppongono al Primo Ordine si sono ridotte, pur riuscendo a sopravvivere – nel corso dell’ottavo Episodio – grazie all’intervento salvifico di Luke.

Un altro personaggio femminile, al momento, porterebbe il nome (forse provvisorio) di Mara. Non sappiamo, tuttavia, se si tratti di un membro del cast principale o di contorno.

Diretto da J.J. Abrams, già alla regia di Star Wars: Il Risveglio della Forza, Star Wars: Episodio IX uscirà nelle sale americane il 20 dicembre 2019

Fonti: That Hashtag Show, CB