Sono molte, in queste ore, le congratulazioni rivolte ai fratelli Russo provenienti da molti addetti ai lavori e nomi celebri della settima arte.sta infrangendo vari record al botteghino, dopo un’accoglienza estremamente positiva su tutti i mercati nei quali il cinefumetto ha debuttato negli ultimi giorni.

Tra gli ultimi a congratularsi con il team creativo e produttivo del film troviamo il regista Scott Derrickson, che ha diretto per i Marvel Studios Doctor Strange con Benedict Cumberbatch. Come scritto da Derrickson:

Qui di seguito il tweet del regista:

In the Doctor Strange comics, the two things I always loved most were the mind-bending dimensional visuals and Strange’s haunted, lonely isolation and his persistent struggle within himself. Without a lot of screen time, I thought Infinity War embodied that character beautifully.

— Scott Derrickson (@scottderrickson) 1 maggio 2018