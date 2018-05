L’ho saputo molto presto. I produttori mi hanno chiamato e me l’hanno detto. Naturalmente è stato uno shock. Sono davvero grata per il mio ruolo in questi film, ma non si è mai pronti a notizie simili. Una volta che abbiamo discusso di certe cose, ho capito che [la morte di Gamora] fosse necessaria. Per capire il grado di male che c’è in Thanos, bisogna per forza coinvolgere anche i suoi stesi figli. Ho capito completamente i motivi e sono felice di aver fatto parte di questo viaggio indimenticabile.