Le riprese del nono episodio di, nuovamente diretto da(già regista de Il Risveglio della Forza), inizieranno in estate. In una delle sue ultime interviste,ha rivelato di star lasciando che i propri capelli possano crescere, forse per sfoggiare una diversa acconciatura nel prossimo capitolo del franchise.

Dettaglio che ha portato ad alcune speculazioni, non ancora confermate: il prossimo film potrebbe iniziare tempo dopo gli eventi de Gli Ultimi Jedi? Le vicende del film di Rian Johnson, com’è noto, hanno avuto inizio praticamente dalla fine del film precedente (con Rey e Luke, l’una di fronte di all’altro, sull’isola di Ahch-to).

Come dichiarato da boyega a Yahoo Finance:

Non vedo l’ora di iniziare a girare l’ultimo capitolo di questa trilogia. Il primo passo è farmi crescere i capelli, ma dovrete aspettare il trailer per capire come mai.

Non rimane che attendere ulteriori dettagli circa il destino di Finn nel prossimo Episodio della saga.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Diretto da J.J. Abrams, già alla regia di Star Wars: Il Risveglio della Forza, Star Wars: Episodio IX uscirà nelle sale americane il 20 dicembre 2019

Fonte: Yahoo Finance