Nuovo aggiornamento sugli incassi di. Ieri il film dei Marvel Studios ha incassato 16.7 milioni di dollari negli Stati Uniti salendo a 322.6 milioni di dollari in soli sei giorni. Nel resto del mondo ha incassato altri 32.2 milioni di dollari, per un totale di 857.3 milioni di dollari in tutto il mondo in poco più di una settimana.

Questi i mercati più ricchi dopo gli USA, in attesa dell’uscita in Cina l’11 maggio: Regno Unito ($51.3M), Corea del Sud ($50.9M), Messico ($38.3M), Brasile ($31.6M), India ($28.3M), Australia ($26.7M), Francia ($25.3M), Germania ($22.1M), Indonesia ($17.0M), Filippine ($16.8M), Italia ($15.5M), Giappone ($14.8M), Spagna ($13.8M), Tailandia ($13.4M).