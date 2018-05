tempo di lettura 2'

Non ho idea se ci sarà o meno Deadpool 3. Sul serio, non lo so. […] Lo vedo chiaramente come parte della X-Force, mi piacerebbe vederlo in un qualche genere di team, o magari vederlo affiancare un grande personaggio femminile dell’universo di X-Men. Credo che, se ci sarà un altro film interamente dedicato a Deadpool, occorrerà portare il budget vicino allo zero e concentrarsi quasi esclusivamente sui paletti da rompere e sulle barriere da abbattere, proponendo al pubblico cose che nessun altro cinefumetto è in grado di fare.

Non manca molto all’uscita nelle sale di, la seconda avventura sul grande schermo interamente dedicata al Mercenario Chiacchierone. In una delle sue ultime interviste, tuttavia,non si è detto certo che il franchise possa proseguire necessariamente con un terzo film. Pur dicendosi possibilista, l’attore ha spiegato che – per non stancare il pubblico proponendo all’infinito una formula collaudata – un eventuale terzo capitolo dovrà addentrarsi in territori creativi relativamente inesplorati:

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi:

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Fonte: EW