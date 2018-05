tempo di lettura 2'

Il Board of Governors si è incontrato martedì sera 1 maggio e ha votato l’espulsione dell’attore Bill Cosby e del regista Roman Polanski, in linea con gli Standard di Condotta dell’organizzazione. Il Board continua a incoraggiare standard etici secondo i quali i membri devono rispettare i valori dell’Academy di rispetto della dignità umana.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha diffuso oggi un comunicato ufficiale con il quale comunica l’espulsione didall’associazione:

Il nuovo Codice dell’Academy è stato adottato a gennaio del 2018. Qualche mese prima Harvey Weinstein era stato espulso dopo gli exposé pubblicati dal New Yorker e dal New York Times.

Bill Cosby è stato recentemente condannato per tre capi d’imputazione per le molestie sessuali nei confronti di Andrea Constand (una delle 60 donne che l’hanno accusato finora).

Per quanto riguarda Polanski, sono passati quarant’anni da quando il regista ha lasciato gli Stati Uniti in attesa della sentenza per l’accusa di stupro del 1978. Nessun tentativo di estradizione è riuscito, mentre Polanski non è riuscito a risolvere il caso a distanza. L’avvocato di Polanski, Harold Braun, ha dichiarato a Variety che non è stata data la possibilità al regista di difendersi (apparentemente in violazione dello stesso Codice da poco votato): “È un brutto esempio, è sbagliato espellere qualcuno e prendere questa decisione senza conoscere i fatti. Lui ha accettato la cosa responsabilmente. Si è scusato con la donna e lei ha accettato le sue scuse. È una decisione davvero ignorante”.

Fonte: Variety