Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa direlativo all’uscita nei cinema italiani, prevista per il prossimo autunno, di, il nuovo film di

Vi ricordiamo che la nuova opera dell’autore di La Ragazza che Saltava nel Tempo, Wolf Children e The Boy and the Beast, sarà presentato al Festival di Cannes nell’ambito della Quinzaine de Réalizateurs.

Ora spazio al Comunicato Stampa ufficiale.

Dopo il successo de La ragazza che saltava nel tempo,

Wolf Children e The boy and the beast

IN ANTEPRIMA MONDIALE A CANNES

IL MAESTRO MAMORU HOSODA

presenta

MIRAI

Il nuovo atteso titolo del regista, in arrivo nei cinema italiani in autunno, sarà il primo lungometraggio d’animazione giapponese presentato

in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalizateurs,

la sezione parallela del Festival di Cannes

Sarà presentato nell’ambito della Quinzaine de Réalizateurs, la prestigiosa sezione parallela del Festival di Cannes diretta da Édouard Waintrop e giunta quest’anno alla sua 50° edizione, Mirai, il nuovo atteso film di Mamoru Hosoda, che arriverà nei cinema italiani il prossimo autunno distribuito di Nexo Digital e Dynit (info e dettagli a breve su www.nexodigital.it).

Il regista de La ragazza che saltava nel tempo, Wolf Children e The boy and the beast presenterà così al mondo la sua ultima opera Mirai. Protagonista è Kun-chan un bimbo viziato che sente che la sua nuova sorellina, Mirai, gli ha rubato l’amore dei suoi genitori. Sopraffatto dalle tante esperienze che affronta per la prima volta nella sua vita e dall’invidia che si scatena in lui verso la sorellina, Kun-chan incontrerà una versione più anziana di Mirai proveniente dal… futuro! Imparerà così cosa voglia dire essere un fratello maggiore in un un’avventura intrisa di amore e fantasia.