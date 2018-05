Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Come ben sappiamo il titolo del sequel di Piccoli Brividi sarà, come svelato dalla Sony al CinemaCon.

Ora, per ufficializzare la cosa e la data di uscita nelle sale americane (ovvero il 12 ottobre), su Twitter è apparso un curioso videomessaggio con protagonista Slappy, l’inquietante marionetta doppiata in lingua originale da Jack Black.

Dai pochi dettagli sulla trama del film trapelati online sappiamo che il film sarà incentrato proprio su Slappy e sul suo piano di scatenare l’apocalisse nel giorno di Halloween.

Potete vedere il video qua sotto:

Slappy returns to a theater near you this October. But first, a special announcement. #GoosebumpsMovie #HauntedHalloween pic.twitter.com/kYeY3Bnt05

— Goosebumps (@GoosebumpsMovie) 24 aprile 2018