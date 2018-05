tempo di lettura 2'

In un’intervista concessa a Entertainment Weekly in vista dell’uscita nelle sale diha curiosamente rivelato di non aver mai visto la versione uscita nelle sale di(Green Lantern), diretto nel 2011 da, che lo ha visto protagonista nel ruolo di Hal Jordan.

Come svelato da Reynolds:

Guardate, non ho mai visto la versione finale di Lanterna Verde, ho visto una delle ultime versioni ancora in fase di montaggio. Questo non significa che quel film non mi piacesse: ci sono film non ho ancora visto e che sono stati accolti bene, e ce ne sono altri che ho visto 100 volte anche se al pubblico non sono piaciuti. La presa in giro di Lanterna Verde [in Deadpool] per me è qualcosa di particolarmente buffo. Sono io che mi prendo per i fondelli da solo, anche se è più nello stile di Deadpool.