tempo di lettura 1'

sarà il protagonista del nuovo adattamento di

Secondo quanto riportato da That Hashtag Show il regista Todd McFarlane avrebbe offerto alla star di Django Unchained il ruolo di Al Simmons, anche se nulla di prettamente certo è ancora trapelato sulla questione. Tuttavia, nel caso Foxx accettasse non sarebbe esattamente il protagonista primario. Il regista ha infatti dichiarato in precedenza che questa nuova interazione si concentrerà sulla storia del detective Twitch Williams, un uomo che si ritrova a collaborare con Spawn per fare giustizia e vendicare il violento omicidio della figlia.

Foxx, ricordiamo, era in lizza per lo stesso ruolo per il reboot del 2013 che non è mai andato in porto.

