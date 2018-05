tempo di lettura 2'

Inizieranno in estate le riprese di, il biopic del grande compositoreche a 25 anni divenne direttore della filarmonica di New York e negli anni compose musiche per film comee musical come. A interpretare il protagonista sarà nientemeno che

Scritto da Michael Mitnick (The Giver, Vinyl), il film verrà diretto da Cary Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation). “Come per molte persone, Leonard Bernstein è entrato nella mia vita e nel mio cuore attraverso West Side Story, quando ero piccolo” ha commentato Gyllenhaal.

“Ma crescendo ho iniziato a scoprire la vastità del suo lavoro, e ho capito il contributo senza precedenti che ha dato alla cultura americana moderna, e il debito di gratitudine che essa gli deve. Come uomo, Bernstein era una figura affascinante – pieno di genio e contraddizione – e sarà un onore incredibile raccontare la sua storia insieme a un talentuoso amico come Cary”.

“Le passioni artistiche di Bernstein hanno cambiato il modo in cui generazioni hanno capito e apprezzato la musica,” ha aggiunto Fukunaga. “È stato meraviglioso collaborare con Michael e Jake nello scrivere la storia di Bernstein, ci prepariamo a catturare sia la figura iconica che l’artista. Jake è il partner perfetto per aiutarci a portare alla luce questa storia e interpretare una leggenda”.

Fonte: THR