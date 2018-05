tempo di lettura 1'

Qualche giorno fa, prima dell’arrivo dinei cinema americani, l’ Hollywood Reporter scriveva che i Marvel Studios avevano iniziato a incontrare un numero di registe per il film di

Justin Kroll di Variety ha ora condiviso una curiosa informazione attraverso il proprio profilo Twitter.

A suo dire, i Marvel Studios avrebbero incontrato più di 65 registi/e per discutere del film di Vedova Nera.

Fun fact: More then 65 directors have met for the BLACK WIDOW job. Marvel being extremely thorough on this one

— Justin Kroll (@krolljvar) 2 maggio 2018