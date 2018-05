Spoiler

In una recente intervista con Variety , Joe e Anthony Russo hanno parlato della decisione di concludere concolpo di scena, il cinecomic Marvel che sta sbancando al botteghino in tutto il mondo.

In realtà, come spiegato dai registi, fare cose inaspettate per gli appassionati è sempre stato un tratto distintivo del loro modus operandi:

Quando parlammo per la prima volta con la Marvel a proposito di “Winter Soldier”, la nostra proposta fu di prendere radicalmente le distanze dal primo Captain America: “Il personaggio fa un salto temporale e perciò la versione a cui siamo interessati è una molto più moderna“. Loro risposero: “Ottimo, facciamolo e vediamo come va“. Hanno sempre voluto prendersi dei rischi e se guardate tutti i film che abbiamo girato, nel finale ci sono eventi sconvolgenti per l’universo. Siamo interessati a scavalcare i limiti e a portare la storia a livelli inaspettati, vogliamo sorprendere il pubblico il più possibile.

Proprio a proposito dei gusti del pubblico, Joe ha spiegato:

Riusciamo a dare il massimo quando seguiamo l’istinto e raccontiamo la storia che vogliamo raccontare. Abbiamo avuto una o due esperienza all’inizio della nostra carriera in cui non l’abbiamo fatto e abbiamo appreso una lezione importantissima: quando cerchi di prevedere quello che il pubblico si aspetta, ti ritrovi con un buco nell’acqua. Quando ti dedichi e prendi un impegno serio con la storia che vuoi narrare, il pubblico lo avverte…Ma se sai che al pubblico piace il gelato al cioccolato, e glielo dai ogni giorno, prima o poi si stancherà. Perciò devi essere sempre un passo avanti.

Alla fine di Avengers: Infinity War, a morire sono personaggi appena “sbocciati” nell’Universo Cinematografico Marvel e che saranno protagonisti di altri film dei propri franchise, come Spider-Man e Pantera Nera, senza contare che l’anno prossimo entrerà in produzione Guardiani della Galassia Vol. 3 e al momento la banda di imbecilli non è molto numerosa.

Visto che non tutti i film in questione potranno essere ambientati prima degli Infinity War, è logico aspettarsi che qualcuno torni in vita in Avengers 4. Anthony Russo, a tal proposito, ci ha tenuto a ribadire che nell’Universo Marvel ogni cosa esige uno scotto e ogni azione ha delle conseguenze:

“Voglio precisare che da parte nostra c’è un vero impegno sulla posta in gioco. Sì, è un mondo immaginario e sì, cose rivelanti possono succedere anche in un universo frutto della fantasia, ma…”

“…hanno un prezzo incredibilmente alto” ha concluso Joe. “Per noi ci sarà sempre una posta in gioco, che da film a film diventa sempre più alta. E credo si possa intuire che continuerà a esserlo in Avengers 4“.

Morirà qualcuno anche in Avengers 4? Stando ai registi, la storia non è finita. “Aspettate e vedete“.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.