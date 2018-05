tempo di lettura 2'

Sempre per il discorso “l’apprezzamento di un film si misura anche da come viene accolto sui social”, riportiamo quanto segnalato nelle ore scorse da CollegeHumor

Il sito ha raccolto una serie di post social di apprezzamento vari ed eventuali tutti dedicati a un personaggio ben preciso: Thanos.

Nei post di cui sopra non si evidenziano i pregi “drammaturgici” del villain, quanto il suo… sex appeal.

A seguire potete trovare qualche esempio della cosa:

Now that most of y’all have seen #InfinityWar can we please discuss how hot Thanos is??? Or is it still “too early” pic.twitter.com/u4kng0TzYk — Shemar H. (@_Shemar) 30 aprile 2018

Is it weird I still get so wet for Thanos even though he wishes to wipe half the populations with the infinity stones? pic.twitter.com/z6JyV8Yis0 — Valkyrie (@drunkValkrie) 3 maggio 2018

thanos is a daddy rt if u agree pic.twitter.com/ow5odZ7UGJ — Lea is marvelocked (@cumbertini) 29 aprile 2018

i think we gotta start being honest with ourselves and admit that yes, big purple daddy thanos is 200% bangable — ryan (@little_darrow) 28 aprile 2018

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.