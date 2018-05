Spoiler

tempo di lettura 2'

Attenzione!

La notizia che segue contiene spoiler su Avengers: Infinity War.

A giudicare dagli incassi, parlare di spoiler per Avengers: Infinity War appare quasi superfluo perché ormai anche i sassi hanno visto (e magari rivisto) il kolossal dei Marvel Studios.

Detto ciò, per sicurezza e per non rovinare la sorpresa a quelle due, tre persone che ancora devono vederlo, abbiamo preso le varie precauzioni del caso.

Tutti noi che sappiamo cosa sia successo dopo che Thanos ha inserito nel Guanto dell’Infinito l’ultima Gemma, continuiamo a cercare di elaborare il lutto immaginando scenari alternativi vari ed eventuali.

Uno dei tanti ha come protagonista il grande assente dal film (insieme a Occhio di Falco), ovvero sia Ant-Man. Impossibile non chiedersi cosa sarebbe accaduto se “l’uomo formica” avesse dato una mano ai suoi compari.

La risposta è stata data da un video fan-made pubblicato su Reddit – estratto dal Weird Trailer di Aldo Jones – che vi proponiamo direttamente qua sotto:

Ecco, a seguire, il Weird Trailer in forma integrale (ve ne avevamo già parlato):

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

