Nei trailer divediamo il Mercenario Chiacchierone prendersi gioco di tutto e tutti, da Thanos dell’Universo Cinematografico Marvel fino all’Universo DC. In una delle sue ultime interviste,ha tuttavia rivelato che la Fox è intervenuta nelle scelte creative degli addetti ai lavori facendo rimuovere un freddura di Wade Wilson dal film di

Come rivelato da Reynolds:

Questa è un po’ una nota dolente per me. C’era una battuta nel film, ora non c’è più perché – probabilmente non sono neanche autorizzato a dirlo – la Fox ce l’ha fatta togliere. Aveva più che altro a che fare con la Disney, ma ci hanno costretto a scartarla. Col senno di poi, credo che forse sia stata una decisione saggia.

È possibile – seppur non certo – che il riferimento sia stato eliminato a seguito della nota acquisizione da parte della Walt Disney Company di molti degli asset della 21st Century Fox (tra i quali è compresa la 20th Century Fox). Reynolds, dal canto suo, ha dichiarato di non sapere quali piani abbia la Disney in merito ai vari franchise precedentemente già avviati dalla Fox:

Non ne so nulla, ho letto che Bob Iger ritiene che ci sia molto spazio per un storie dal rating R come quelle di Deadpool. Non lo so con certezza, posso solo fare delle congetture… ma non credo che la Disney abbia comprato la Fox per smantellarla, penso piuttosto che l’abbia acquisita per averla all’interno del suo arsenale.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi:

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Fonte: CB