In occasione dell’apertura della nuova attrazione di Universal Orlando Resort, Vin Diesel (Dom), Ludacris (Tej), Tyrese Gibson (Roman) e Jordana Brewster (Mia) hanno incontrato i fan della saga, partecipando a un conto alla rovescia con tanto di fuochi artificiali.

Gli attori, poi, hanno parlato in diretta sul Today Show e Vin Diesel ha confermato che Justin Lin tornerà alla regia sia del nono che del decimo film, e che probabilmente il nono episodio della saga sarà ambientato in Africa: “Ho appena parlato con Justin Lin, che dirigerà il nono e il decimo episodio. Posso dire che finora non siamo mai stati in Africa…”

Diesel ha anche svelato ad Access che Mia Toretto tornerà:

Mi hanno chiesto di non divulgare informazioni sul nono episodio, ma sono troppo entusiasta. E così mi lascio sfuggire le cose! Posso dire che vorremmo visitare alcuni luoghi, e uno di questi è l’africa. Poi la cosa per la quale sono più entusiasta è che finalmente ritroveremo Mia Toretto. E sono sicuro che se siete intelligenti abbastanza potete immaginare quali conseguenze avrà tutto questo. È un elemento molto positivo del prossimo film.

Fonte: CS