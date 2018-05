Spoiler

tempo di lettura 2'

Attenzione: contiene spoiler

In una recente sessione di Q&A con i fratelli Russo, tenutasi presso l’Iowa City High School, i due registi hanno avuto modo di parlare di Avengers: Infinity War e di rispondere ad alcune domande sull’Ordine Nero.

Come specificato dai due, la parziale assenza di approfondimenti circa le origini dell’Ordine, nel film, è cosa voluta: avendo due ore e mezza a disposizione, non è stato facile dare a ogni personaggio il tempo di essere “rilevante” sul grande schermo e – contemporaneamente – far emergere un villain complesso come Thanos:

Credo il pubblico abbia atteso 10 anni per vedere gli eroi Marvel tutti insieme in un film di due ore e mezza. Se avessimo iniziato a raccontare le origini di chiunque, avremmo messo in piedi un altro film. Per quanto amiamo questi personaggi, e per quanto amiamo i fumetti, abbiamo pensato che se avessimo iniziato ad approfondire tutte le relative storie [il film] sarebbe stato inguardabile, è già necessario tenere a mente un gran numero di personaggi. È Thanos il cattivo del film, e non si vuole certo che un supervillain del genere sia in secondo piano rispetto ai suoi scagnozzi. Volevamo poi che avesse un gran finale con gli eroi. E comunque non è certo facile sbarazzarsi dei suoi scagnozzi, ci vogliono un po’ di sani combattimenti!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

Fonte: CBM