tempo di lettura 2'

Devi essere attentissimo nella fase dedicata allo script su ciò che sarà nel film da un punto di vista narrativo, devi essere duro, perché è molto costoso girare il materiale e il tempo con gli attori è limitato. Le disponibilità non sempre coincidono, perciò devi essere preciso.

Dopo il nostro speciale dedicato alle scene che che mancano all’appello , Anthony e Joe Russo hanno parlato con Entertainment Weekly Morning Live delle sequenze tagliate di. I registi hanno spiegato che il primo montaggio del film durava, e che la porzione più consistente del materiale è stata tagliata già in fase di sceneggiatura:

Detto questo, i due filmmaker hanno descritto una scena molto comica finita sul pavimento della sala montaggio con i Guardiani della Galassia:

È una sequenza di stallo. C’è un punto nel film in cui i Guardiani sono bloccati senza sapere cosa fare. E c’è questo momento assurdo con loro che non sanno dove andare. È stato uno spasso girarla, ma visto che il film è così colossale e propulsivo, la scena non serviva a condurci nella direzione che ci serviva.

Fortunatamente la sequenza sarà inclusa nell’edizione home video del film in arrivo tra qualche mese.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.