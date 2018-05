Spoiler

ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DI AVENGERS: INFINITY WAR

Joe Russo ha fatto visita agli studenti della Iowa City High School qualche giorno fa per parlare di Avengers: Infinity War.

Sebbene il regista avesse avvisato di non porre domande spoilerose, gli studenti hanno fatto un po’ orecchie da mercante e hanno interrogato il regista su alcuni, interessanti aspetti relativi alla pellicola ora nelle sale cinematografiche.

Nel finale del film, ad esempio, Thanos parla con la piccola Gamora nel corso di una sequenza onirica, a tinte arancioni. “Quanto ti è costato?” gli chiede la piccola dopo che Thanos ha schioccato le dita. “Tutto” ribatte il Titano.

Joe Russo ha confermato che la sequenza è ambientata all’interno della Gemma dell’Anima, come riportato nella trascrizione qui di seguito:

Russo: Sì, si capisce che è la Gemma dell’Anima, è tutto arancione e lui si trova al suo interno dopo aver usato tutto quel potere per schioccare le dita… finisce per avere un’esperienza ultra-corporea. Quando entra nella gemma dialoga con la piccola Gamora. Studente: Perciò lei è lì dentro? Russo: Lo è, sì. È stato un tentativo molto preciso da parte nostra… non ci piacciono ruoli bidimensionali. Ogni antagonista può essere un eroe nella sua storia, e per quanto pazzo, brutale e violento possa essere Thanos, è un cattivo più complesso se si affronta un viaggio emotivo con lui. Ha a cuore certe cose, è difficile per lui mettere in atto il suo piano e c’è un prezzo da pagare. Alla fine dice che gli è “costato tutto” e questo perché l’unica cosa che amava era Gamora. Ecco perché lo abbiamo messo con lei in quella scena finale. Volevamo ricordare al pubblico che è capace di provare emozioni anche se è un mostro.

Sullo schiocco di dita, ha poi ammesso:

Abbiamo voluto farlo sin dall’inizio. E volevamo assistere alle conseguenze dello schiocco, farlo provare al pubblico. Perciò non si trattava di un colpo di scena con cui concludere il film, ma doveva essere un colpo di scena che potesse fare leva sulle emozioni e come un film horror mostrare alcuni dei personaggi più amati svanire. Se non avessimo mostrato [le morti], non avrebbe avuto lo stesso effetto… la vostra immaginazione non avrebbe prodotto qualcosa di altrettanto terrificante. Avete notato chi è rimasto in vita alla fine? Gli studenti rispondono menzionando i nomi dei Vendicatori rimasti in vita. Russo: Già… gli Avengers originali. Interessante, no? I primi Avengers.

