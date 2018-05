Spoiler

La notizia che segue contiene spoiler su Avengers: Infinity War.

Dal medesimo Q&A con gli studenti della Iowa City High School di cui vi abbiamo parlato poco fa in merito alla conferma data da Joe Russo a una popolare – e del tutto logica – teoria dei fan riguardante Gamora e la Gemma dell’Infinito, arrivano le dichiarazioni di Joe Russo in materia di morti (o “sparizioni” per meglio dire) dall’impatto emotivo particolarmente elevato in Avengers: Infinity War.

Abbiamo fatto sì che l’impatto emotivo di queste morti fosse elevato perché lo spettatore ha già un collegamento emozionale con questi personaggi ed è difficile prendere qualcuno come Peter Parker e piazzarlo in un contesto simile. Qualsiasi sedicenne non vorrebbe andarsene in quel modo, così abbiamo lavorato alla relazione fra lui e Tony Stark negli altri film, in maniera tale da arrivare a questo preciso momento in cui vediamo la relazione padre-figlio fra di loro. È dolorosissimo da vedere. Di certo, la più traumatica è quella di Gamora perché Thanos è questa creatura detestabile e orribile che crede di amare sua figlia in maniera sincera, elemento che rende anche più ostica la visione del passaggio. Come “raccontastorie” abbiamo cercato di rendere tutto più complicato dal punto di vista delle emozioni perché è questo il nostro lavoro, cercare di raccontare la miglior storia possibile e far sì che il pubblico possa provare la maggior gamma possibile di emozioni. Perché se tu spettatore paghi per vedere un film e assisti a qualcosa che ti fa ridere, piangere, provare felicità, tristezza e catarsi, hai ‘comprato un’esperienza’ ben più completa di quelle che si limitano solo a farti ridere o piangere.

