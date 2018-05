Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Quale futuro cinematografico attende

Il contratto di Chris Evans terminerà ufficialmente col quarto Avengers e l’attore ha già espresso, in passato, la volontà di dedicarsi ad altro, nonostante la difficoltà di dire addio a una parte così iconica.

Nei fumetti, il ruolo di Captain America è stato spesso “ereditato” da altre persone e così i fan e le fan stanno ipotizzando fin dalla prima apparizione filmica del Soldato d’Inverno se lo scudo di Cap passerà nelle sue mani (o in quelle di Falcon).

In una nuova intervista, Sebastian Stan si è divertito a descrivere il “suo” Captain America ipotetico:

Sarebbe un Captain America molto differente. Nei fumetti è molto interessante perché c’è questo tormento emotivo, questo senso di colpa che accompagna sempre il personaggio (di Bucky, ndr.). Considerata l’assenza di Steve, è come se questo ragazzo si ritrovasse a dover portare avanti una visione e un modo di pensare che il suo migliore amico ha seguito per anni, considerato quello che rappresentavano per lui. E si ritrova nel bel mezzo di una lotta interna perché è un personaggio che deve ancora risolvere alcune questioni collegate al suo passato, che è la cosa più giusta da fare per lui. È costantemente in cerca della propria identità e quando finalmente l’ha trovata, deve perderla nuovamente per abbracciarne un’altra, cosa che avverrebbe in maniera complessa. Se dovessero davvero decidere di esplorare questo percorso, credo che avrebbe un approccio davvero differente, suppongo nettamente più dark.