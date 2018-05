tempo di lettura 1'

Continua la corsa di, che guida la classifica di venerdì con 549mila euro e un totale finora di 13.6 milioni di euro, sempre nettamente sopra ai primi due Avengers.

Al secondo posto, anche se a debita distanza, Loro 1 incassa 154mila euro con un’ottima tenuta e portandosi a 2.6 milioni di euro. Sale al terzo posto Arrivano i Prof, con 105mila euro e un totale di 533mila euro: non ci sarebbe da stupirsi se oggi salisse al secondo posto. Al quarto posto Escobar – Il Fascino del Male incassa 85mila euro e sale a 2.6 milioni di euro complessivi. Chiude la top-five Game Night, con 69mila euro e un totale di 274mila euro in quattro giorni. Al sesto posto L’Isola dei Cani incassa 48mila euro, per un totale di 216mila euro in quattro giorni, mentre A Beautiful Day incassa 22mila euro al settimo posto, portandosi a 65mila euro in quattro giorni.