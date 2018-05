tempo di lettura 2'

Mancano pochi giorni alla presentazione dial Festival di Cannes, e poche settimane all’uscita del film di Ron Howard nei cinema di tutto il mondo. Ecco quindi che arrivano nuovi aggiornamenti sul tracking della pellicola, ovvero le proiezioni su quanto incasserà nel weekend d’esordio negli Stati Uniti in base alle prevendite, ai sondaggi e alle menzioni sui social.

Attualmente la forbice è abbastanza ampia: rispetto a un mese fa, sembra che il film venga menzionato molto più spesso sui social e vi sia una notevole consapevolezza della sua uscita. L’idea è che possa incassare sui 125/150 milioni di dollari nel weekend di 3 giorni, e 150/185 milioni in quello di quattro giorni (è il Memorial Day): ricordiamo che Rogue One – a Star Wars Story debuttò con 155 milioni in tre giorni. Il film dovrebbe peraltro battere il record di Pirati dei Caraibi: ai Confini del Mondo stabilito undici anni fa nel weekend del Memorial Day.

Intanto nelle prime 24 ore il film ha raddoppiato le prevendite realizzate nello stesso periodo di tempo da Black Panther qualche mese fa, il secondo miglior risultato dell’anno dopo Avengers: Infinity War il 16 marzo. Il dato è stato diffuso da Fandango, il principale sito di vendita online di biglietti negli USA.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

Fonte: pro.bo | Variety