Hai lavorato a progetti “hollywoodiani” ad alto budget con registi come Tim Burton (Frankenweenie) e Wes Anderson (L’Isola dei Cani), così come a progetti più ridotti e di stampo europeo come La Mia Vita da Zucchina. Come si riflette tale aspetto nella produzione di un film in stop-motion?

Ci sono grandi differenze nel lavorare a progetti ad altro budget rispetto a quelli che possiamo definire come “minori”. Nel primo caso, c’è sempre un team di animatori molto esteso, e ogni componente della squadra ha un ruolo ben preciso, cosa che contribuisce a rendere il lavoro più accurato e minuzioso possibile. Per film come La mia vita da zucchina ci sono team meno numerosi, cosa che si traduce in una serie di compiti addizionali e complementari, nonché a un carico di responsabilità più ingente: devi fare più lavori in uno, e se ti limitassi a un solo compito alla fine della catena produttiva del film ci sarebbero inevitabilmente dei pezzi mancanti.

Avere accesso a minori risorse limita o catalizza la creatività?

In ogni situazione di “emergenza” il compito dell’animatore, così come quello di qualsiasi artista, è sicuramente quello di cercare di dare massimo spazio alla propria creatività, che è la risorsa più preziosa della quale disponiamo. Ovviamente, bisogna anche stare attenti a non eccedere e perdersi nei meandri della propria mente; dunque, allo stesso tempo, bisogna cercare di rimanere più pragmatici possibile, cercando di ottimizzare al meglio il tempo e le risorse a propria disposizione, perché non c’è nessuno a organizzare per te il tuo programma, cosa che invece è possibile per progetti ad altro budget, dove è tutto più logistico.

Dopo Fantastic Mr. Fox e L’Isola dei Cani, sembra che quella di Wes Anderson sia quasi una “missione” per portare avanti l’arte dello stop-motion. Cosa trova lui di affascinante in questa tecnica, secondo te?

Penso che Wes sia un cineasta e un uomo magnifico, perché è in grado di capire ciò che è davvero lo stop-motion. Lui non solo abbraccia a pieno la nostra visione, ma è anche molto esperto delle tecniche, antiche e nuove allo stesso tempo, dietro questo tipo di animazione. Inoltre, credo che abbia trovato un punto di equilibrio perfetto nell’utilizzo dello stop-motion come mezzo per raccontare ciò che vuole, riuscendo a conservare un modus operandi ancora molto artigianale, limando al minimo la post-produzione con computer grafica ed effetti visivi digitali. Basti vedere ciò che ha fatto in L’Isola dei Cani per riuscire a ricreare al meglio, per esempio, i movimenti e i riflessi dell’acqua. Credo che Wes Anderson sia unico, in questo senso: infatti, con lo stop-motion riesce a creare un’arte visiva davvero speciale, anche grazie al suo grande immaginario.

Anche se lo stop-motion viene considerato una tecnica d’animazione “vecchio stile”, in realtà si avvantaggia molto degli avanzamenti tecnologici. Quanto è cambiata quest’arte da quando hai iniziato la tua carriera, e quali sono i vantaggi delle tecnologie attuali applicate allo stop-motion?

È vero, nella mente degli spettatori e più in generale dei non addetti ai lavori, lo stop-motion è ancora inteso come qualcosa “old school”, ma al giorno d’oggi questa tecnica si è evoluta tantissimo, grazie alla tecnologia moderna. Parliamo sempre di pupazzi, ma che oggi sono in grado di riflettere molte più emozioni, grazie alle micro-espressioni sui loro volti. Questo perché anche se all’esterno sembrano sempre uguali a quelli di un decennio fa, al loro interno c’è tutta una struttura articolata e tecnologica, manovrabile da remoto, che permette di ricreare una serie di piccoli movimenti “muscolari” fino a qualche anno fa impensabili, dando così al personaggio un aspetto, un’espressività e una posa sempre più “vera”, e quindi umana. Se dovessi spiegarlo con una metafora, oggi questi pupazzi sono precisi come orologi svizzeri: il merito è senza dubbio di tantissime persone talentosissime che hanno messo a disposizione dello stop-motion il loro talento, permettendone un’evoluzione straordinaria.