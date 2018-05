tempo di lettura 1'

Jessica Chastain lavorerà insieme a Lupita Nyong’o, Penélope Cruz, Martion Cotillard e Bingbing Fan (X-Men: Giorni di un Futuro Passato) in uno spy movie tutto al femminile intitolato 355.

Secondo quanto riportato da

La Chastain ha proposto al regista e sceneggiatore Simon Kinberg l’idea per questo progetto mentre stavano lavorando insieme sul set di X-Men: Dark Phoenix e Kinberg si è proposto di dirigere il film e di trovare dei sostenitori al Festival di Cannes. Il titolo 355, secondo quanto dichiarato dall’attrice, è nato da una conversazione avuta tra la Chastain e un consulente della CIA quando stava lavorando a Zero Dark Thirty di Kathryn Bigelow, e si riferisce all’agente “355”, nome in codice di una spia donna la cui identità è ancora sconosciuta.

La trama del film ruoterà attorno ad un gruppo di agenti donne di organizzazioni sparse in tutto il mondo che si dovranno unire insieme per impedire da un gruppo di criminali di impossessarsi di un’arma in grado di creare il caos su scala globale.

Cosa ne pensate? ditecelo nei commenti!

FONTE: SR